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Ростехнадзор проведет внеплановую проверку уральской шахты "Центральная", где погибли двое

Происшествия
24 апреля, 18:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 24, апреля. /ТАСС
По данным ведомства, разрабатываемое шахтой Кочкарское месторождение рудного золота отнесено к склонным и опасным по горным ударам
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Уральское управление Ростехнадзора с 24 апреля по 14 мая проведет внеплановую проверку шахты "Центральная" (АО "Южуралзолото Группа Компаний") в Челябинской области, где накануне погибли два горняка, а третий получил травмы. Об этом ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

"Назначена комиссия по техническому расследованию группового несчастного случая на шахте "Центральная". Комиссией будет проведена работа по выявлению обстоятельств и причин несчастного случая, установлению должностных лиц, допустивших нарушения требований безопасности, а также разработан обязательный для исполнения комплекс мероприятий, направленный на исключение и недопущение аналогичных случаев по аналогичным причинам в будущем. Кроме того, в рамках государственного реагирования Уральским управлением Ростехнадзора с 24 апреля по 14 мая будет проведена внеплановая выездная проверка деятельности АО "ЮГК" на шахте "Центральная", - пояснила собеседница агентства.

По данным ведомства, разрабатываемое шахтой "Центральная" Кочкарское месторождение рудного золота отнесено к склонным и опасным по горным ударам. Шахта отнесена к производственным объектам первого класса опасности.

Обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей шахте "Центральная" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инциденты на шахте "Центральная" случаются практически каждый год. В 2013 году при обрушении погиб рабочий. Тогда трудовая инспекция постановила временно прекратить деятельность на небезопасном участке. В ноябре 2015 года под завалами этой шахты остались двое горняков, спасти их не удалось. В 2016 году во время бурения произошел обвал горных пород, один шахтер получил смертельные травмы.

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