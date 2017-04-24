Гранату в компьютерный зал в дагестанском селе принес взрослый, а не подросток

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Возраст молодого человека, который принес гранату в компьютерный зал в Цумадинском районе Дагестана, - более 20 лет.

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства республики Дагестан Рамазан Джафаров.

"Парень, у которого была граната, - это не школьник, это взрослый парень, ему больше 20 лет. По предварительной информации, он сын хозяина компьютерного клуба", - сказал он.

"Мы отправили вертолет Росгвардии с двумя бригадами из центра медицины катастроф. Туда же вертолетом полетели представители МВД, Следственного комитета, которые будут на месте разбираться в этой ситуации совместно с территориальными органами Цумадинского района, которые там находятся. При необходимости раненые ребята будут доставлены этим же вертолетом в Махачкалу", - сообщил вице-премьер.

Он отметил, что глава республики Рамазан Абдулатипов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и заслушал доклады о произошедшем инциденте.

В то же время, по версии Минобрнауки Дагестана, виновником случившегося стал подросток, а сдетонировавший предмет являлся взрывным устройством. "Взрывное устройство неустановленного вида во время прогулки возле речки на окраине села нашел и принес в компьютерный клуб ученик 7-го класса Агвалинской СОШ", - сказали в ведомстве со ссылкой на начальника Управления образования Цумадинского района Мусу Гарунова.

"Мальчик не понял, что это, и принес показать ребятам. Найденный предмет заискрился во время передачи из рук в руки, и, испугавшись, ребята отбросили его в сторону, где к огромному несчастью в тот момент находился погибший мальчик", - цитируют представители Минобрнауки Гарунова.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Республике Дагестан сообщили, что граната взорвалась, случайно выпав из рук подростка в тот момент, когда он передавал ее однокласснику. "Сегодня в 14:15 мск в селе Агвали Цумадинского района подросток 2003 года рождения нашел возле речки Гадиринка гранату неустановленного образца, принес ее в компьютерный зал и передал своему однокласснику, у которого она выпала из рук и закатилась под стол, где произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, с подростком, который принес гранату, с участием психологов работают следователи. "Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал", - сообщили в СК.

Взрыв произошел около 14.00 мск в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана. При взрыве погиб один подросток, еще 10, как сообщают в МВД республики, госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.