Дело о взрыве гранаты в Дагестане взял на контроль заместитель Бастрыкина

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему заместителю взять ход расследования уголовного дела о взрыве гранаты в компьютерном зале в Дагестане на личный контроль. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель СК заслушал доклад своего заместителя по Северо-Кавказскому федеральному округу и поручил ему взять ход расследования уголовного дела о взрыве гранаты в селении Агвали Республики Дагестан на личный контроль. Бастрыкин также дал указание направить следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по СКФО для тщательного установления всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщила Петренко.
По данным СК, днем 24 апреля в селении Агвали Цумадинского района Республики Дагестан в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. По предварительным данным, в результате пострадали 11 несовершеннолетних, один из которых от полученных ранений погиб.
По данному факту следственными органами СК по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").