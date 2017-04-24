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Прокурор просит 3,5 лет колонии для бывшего имама московской мечети

Происшествия
24 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Махмуд Велитов не признает вину
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Гособвинение просит назначить наказание в три года и шесть месяцев колонии для бывшего имама столичной мечети Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом заявила прокурор в Московском окружном военном суде (МОВС), где проходят прения сторон по делу.

"В ходе судебного следствия я пришла к выводу о том, что Велитов действительно совершил преступление, оправдав террористическую деятельность запрещенной в РФ организации и идеализировав действия террориста Абдуллы Гапаева. Прошу признать Махмуда Велитова виновным и назначить ему три с половиной года в колонии общего режима", - огласила в обвинительной речи прокурор.

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По словам гособвинителя, на видеозаписи, которая легла в основу обвинения, "подсудимый раскрывает перед прихожанами понятия халифата и понятие слова шахид. В ходе обыска в доме Велитова были изъяты доказательства его вины. Религия никакого отношения к делу не имеет", - резюмировала гособвинитель.

По версии следствия, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в его речи содержались признаки оправдания террористической деятельности.

Вину Велитов не признает. В ходе предварительного следствия он содержался под домашним арестом, однако в конце февраля этого года следствие смягчило ему меру пресечения на подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.

Как ожидается, в следующем заседании, которое состоится 26 апреля в 10:00 мск, с заключительной речью выступят защита и сам подсудимый, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Мнение адвоката

В ходе заседания адвокат подсудимого Дагир Хасавов ходатайствовал перед судом об исключении из перечня доказательств в материалах уголовного дела первоначальных показаний имама и результатов ряда судебно-лингвистических экспертиз, "которые легли в основу обвинения и возбуждения дела в отношении Велитова, якобы подтверждающих его виновность".

"Мы были лишены возможности представить следователю своих экспертов в области ислама и просили признать заключение ряда экспертиз недопустимым доказательством и исключить их из материалов дела еще на стадии предварительного следствия", - отметил он.

В свою очень гособвинитель попросила ходатайство защиты отклонить. "Данные показания (Велитова) были получены на основании требований закона, и заключения экспертов также соответствуют требованиям закона - факты фальсификаций не доказаны", - подчеркнула прокурор.

Суд, выслушав мнения сторон, постановил принять к производству ходатайство стороны защиты.

Выясняя имущественное положение Велитова, суд установил, что подсудимый постоянных источников дохода не имеет, а его пенсия составляет около 17 тысяч рублей.

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