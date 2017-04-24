В Петербурге 14 домов и торговый центр остались без света из-за аварии на подстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Технологическая авария на подстанции 220 кВ в Приморском районе Санкт-Петербурга привела к отключению электроэнергии в 14 многоквартирных домах и еще на нескольких объектах.

"По уточненной информации, предварительно в результате отключения оборудования произошло обесточение 14 жилых домов, 10 частных домостроений, одного торгового центра, одной котельной", - сообщает пресс-служба Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС). Энергетики восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме.

По данным пресс-службы, на станции "произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора". На месте работают специалисты компании и специальные службы. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что на место были направлены 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

В ФСК сообщили, что возгорания на станции не было, пострадавших среди персонала нет.

Подстанция закрытого типа 220 кВ "Проспект испытателей" введена в эксплуатацию 1 сентября 2010 года.

Ее ввод позволил ликвидировать острый дефицит электроэнергии в Приморском и Выборгском районах, снизить нагрузку на подстанции 220 кВ Приморская и Полупроводники, а также обеспечить возможность присоединения к энергосистеме новых потребителей, в частности нового жилого комплекса "Коломяги" и района Комендантского аэродрома.