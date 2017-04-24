В Далласе два человека получили ранения в результате стрельбы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Два человека были ранены в результате инцидента со стрельбой в городе Далласе (штат Техас).

Об этом сообщил телеканал ABC.

По имеющимся данным, происшествие случилось на 8-м этаже 12-этажного офисного здания на севере города. Мужчина выстрелил в своего начальника, а потом в себя. О состоянии получивших ранения не сообщается.

Находившиеся в здании люди были эвакуированы.