Взрыв гранаты в Дагестане: один подросток погиб, 10 госпитализированы

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Взрыв гранаты произошел 24 апреля около 14:00 мск в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана. В результате один подросток погиб, еще 10, как сообщают в МВД республики, госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Трое в тяжелом состоянии

В настоящее время, как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Дагестану, вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.

"Вертолет Росгвардии доставил троих пострадавшим в результате взрыва в компьютерном зале в Цумадинском районе. Он доставил в Махачкалу одного школьника и двоих взрослых, состояние которых оценивается как тяжелое", - заявил представитель ведомства, пояснив, что из троих пострадавших двое (1997 года рождения) доставлены в Республиканскую клиническую больницу, а ребенок 2007 года рождения направлен в Детскую клиническую больницу.

"Школьник, состояние которого оценивается как самое тяжелое, будет госпитализирован в детскую республиканскую больницу. У него могут быть повреждения головного мозга", - сообщил ТАСС главврач районной больницы Аман Дибирасулаев.

По его словам, в Цумадинской районной больнице остаются еще четверо детей и трое молодых людей с легкими ранениями.

По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Махачкалу вылетят главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев и заведующий отделением реанимации-анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Евгений Фелькер, чтобы на месте помочь республиканским специалистам в лечении пострадавших.

Несчастливая "находка"

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки республики Дагестан, гранату в компьютерный клуб, располагающий в частном доме, принес учащийся седьмого класса. Подросток нашел взрывное устройство на берегу реки и забрал "находку" с собой, чтобы показать товарищам.

Этот факт подтвердили в республиканском МВД и Следственном комитете региона. "Сегодня в 14:15 мск в селе Агвали Цумадинского района подросток 2003 года рождения нашел возле речки Гадиринка гранату неустановленного образца, принес ее в компьютерный зал и передал своему однокласснику, у которого она выпала из рук и закатилась под стол, где произошел взрыв", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.

В то же время вице-премьер республики Рамазан Джафаров в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил иное видение ситуации, согласно которому принес гранату в компьютерный зал не подросток, а юноша, которому больше 20 лет. "Парень, у которого была граната, не школьник, это взрослый парень, ему больше 20 лет. По предварительной информации, он сын хозяина компьютерного клуба", - сказал он.

Сейчас истинного виновника инцидента устанавливает следствие. На месте происшествия работают следователи, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Ситуация на контроле

По факту взрыва гранаты в компьютерном зале Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ситуация в Цумадинском районе, как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Республики Дагестан, находится на личном контроле Рамазана Абдулатипова.