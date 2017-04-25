Суд проверит законность возврата дела экс-владельца "Моего Банка" Фетисова генпрокурору

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ на решение суда о возврате дела экс-владельца ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд рассмотрит апелляционное представление Генеральной прокуратуры на постановление от 16 марта о возвращении уголовного дела Генеральному прокурору в отношении Фетисова Г. Г. и Андриановой К. В. (председатель правления банка - прим. ТАСС)", - сообщили в суде.
Пресненский суд Москвы 16 марта вернул уголовное дело в прокуратуру, в постановлении суд отметил, что в качестве потерпевшей стороны в деле не мог участвовать "Мой Банк", так как эта кредитная организация была ликвидирована.
Летом 2015 года Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство по делу "Моего Банка", а 10 марта 2016 года "Мой Банк" прекратил свое существование уже как юридическое лицо и был исключен из Единого госреестра юридических лиц.
Между тем судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о прекращении уголовного дела.
Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), действия Киры Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Экс-банкир полностью отрицает свою вину. В феврале 2015 года он погасил все долги "Моего Банка" в размере более 14 млрд рублей. Эта сумма в 7 раз превышает размер ущерба, который, по версии следствия, он нанес "Моему Банку".
По данным предварительного следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах совершили растрату принадлежащих кредитной организации ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Эти действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.