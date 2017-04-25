Чайка: несмотря на санкции, взаимодействие с Европой в борьбе с преступностью великолепно

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка высоко оценивает уровень взаимодействия с зарубежными партнерами, несмотря на введенные санкции. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"Несмотря на ограничение экономических связей и непростую политическую ситуацию, взаимоотношения правоохранительных органов остались великолепными, не существует никаких проблем", - отметил генпрокурор России. "И с Европой нет никаких проблем и сложностей. Санкции санкциями, но мы говорим с коллегами на профессиональном языке, работаем в правовом поле. И цель у нас одна - это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, и нам не надо замыкаться. Наоборот, мы должны быть открыты и доверять друг другу", - уверен Чайка.

По его словам, "лучшее доказательство правильно выстроенной работы с зарубежными коллегами - это недавние визиты представителей правоохранительных органов Франции, Венгрии, Швеции, Италии, Финляндии, Нидерландов, Германии, Швейцарии". Только на профессиональный праздник Генпрокуратуры России 12 января приехали коллеги из 30 стран.

"Совсем недавно я был в Израиле по инициативе израильской стороны. У нас прошли очень успешные переговоры, прорабатывается вопрос о заключении соглашения о передаче России граждан Израиля, совершивших преступления в нашей стране, для привлечения их к ответственности, - рассказал Чайка. - Израиль готов после всех процедур этих людей забирать обратно для отбывания срока в местной тюрьме. Но осуждены они будут по российским законам".

О взаимодействии с Украиной

Чайка также заявил, что взаимодействие России и Украины в сфере борьбы с криминалом сохраняется, но некоторые вопросы Украиной сильно политизированы.

"Мы продолжаем работать с Украиной в рамках закона. Между странами сохраняется экстрадиция: они идут навстречу, мы выдаем по их запросам преступников. Все, что касается криминала и правовой помощи, работает, как и раньше", - заметил он. В 2016-2017 годах на Украину Генпрокуратурой России направлен 531 запрос о правовой помощи по уголовным делам, украинской стороной исполнено 516 запросов. В свою очередь, Россия получила от Украины 185 запросов по уголовным делам, исполнила 178.

В 2016 году и в I квартале 2017 года Генпрокуратурой РФ рассмотрено 75 запросов украинской стороны о выдаче из России, принято решений о выдаче 24 человек. В свою очередь, Генпрокуратура России направила в компетентные органы Украины 40 запросов об экстрадиции в Россию, Украиной принято решение о выдаче 24 лиц.

"Но надо учитывать, что Украиной сейчас некоторые вопросы сильно политизируются. Мы учитываем это в работе и даем оценку запросов. Есть некоторые сложности в попытке наладить диалог с представителями силовых ведомств Украины, не всегда все гладко, честно скажу", - признал Чайка.

В 2016 году и в I квартале 2017 года Украине было отказано в выдаче 31 лица. Украинской стороной за тот же период отказано в выдаче 15 человек.