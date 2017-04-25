Жители 12-этажного дома в Благовещенске эвакуированы из-за пожара

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Жители многоэтажного дома в Благовещенске были эвакуированы в ночь на вторник из-за пожара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.
"На момент прибытия пожарных на 12-м этаже горела электрощитовая шахта. За пять минут горение было локализовано, еще через шесть минут открытое горение ликвидировано. Пожарные спасли 12 человек, в том числе трех детей, эвакуированы 79 человек, из них 15 детей", - говорится в сообщении.
Огонь повредил электрощитовую шахту со второго по 12-й этаж, уничтожил электрооборудование на площади 40 кв. метров, повреждены электрощитовые на площади 20 кв. метров, закопчены общие коридоры подъезда.
Пожар тушили сотрудники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в работе участвовала дежурная смена спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.