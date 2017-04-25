В результате взрыва на металлообрабатывающем заводе в Японии пострадали более 15 человек

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ТОКИО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. По меньшей мере 16 человек получили ранения и ожоги в результате взрыва котла на металлообрабатывающем заводе в городе Асахикава (префектура Хоккайдо). Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.
По данным телеканала NHK, один человек получил тяжелые ожоги. Все пострадавшие доставлены в больницы. Судя по кадрам с места событий, над зданием предприятия поднимается столб густого дыма. Полиция просит жителей соседних домов из соображений безопасности покинуть помещения.
На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. По словам очевидцев, взрыву предшествовали несколько хлопков.
Завод в городе Асахикава принадлежит компании Hiyama Iron Works, которая выпускает в том числе металлические каркасы, используемые в строительстве.