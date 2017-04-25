СМИ: грузовик протаранил стальную конструкцию самого старого моста в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Тяжелый грузовик протаранил боковую часть стальной конструкции старейшего моста в Шанхае Вайбайду, являющегося одной из визитных карточек города. Как сообщила газета "Синьминь ваньбао", авария обошлась без жертв, однако историческому мосту нанесен значительный ущерб.

Инцидент произошел 25 апреля рано утром. Двигавшийся по мосту грузовик внезапно потерял управление и врезался в боковую стальную конструкцию моста, которая отделяет проезжую часть от пешеходной зоны сооружения. На размещенных в сети фото видно, что от удара одна из опор стальной конструкции серьезно деформировалась. Водитель получил незначительные ранения.

Мост Вайбайду, соединяющий два берега реки Сучжоу в районе ее впадения в реку Хуанпу, был построен в 1907 году и входит в число объектов культурного наследия Шанхая. На мосту ежедневно собираются толпы туристов, чтобы на нем сфотографироваться. Буквально в нескольких метрах от моста находится также здание Генконсульства РФ в Шанхае.

Вайбайду является первым полностью стальным мостом, построенным в Китае. В 2008 году власти города провели его масштабную реконструкцию.