СМИ: американка судится с United Airlines за отказ в предоставлении оплаченного места

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американка Карен Шиболет подала в суд на авиакомпанию United Airlines, поскольку грубо и без объяснения причин ее заставили пересесть с оплаченного места в бизнес-классе в хвостовую часть самолета. Иск подан в понедельник в Верховый суд Манхэттена на сумму $150 тыс., пишет New York Daily News.

Пассажирку схватили за руку и потащили по салону

По словам Шиболет, инцидент произошел в сентябре 2016 года на борту самолета, направлявшегося из аэропорта города Ньюарк (штат Нью-Джерси) в Лондон.

За билет в бизнес-классе девушка заплатила более $3 тыс. и использовала к тому же накопленные "мили" международной платежной банковской системы. "Билет более высокого класса должен был облегчить ей путешествие, обеспечить большую сохранность и безопасность ее личных вещей, а также оградить от лишнего волнения, которое часто возникает при перелете в страну, расположенную в другой части земного шара", - говорится в иске.

Как утверждает пассажирка, когда она вошла в салон бизнес-класса, то заметила сразу несколько свободных мест. Однако за десять минут до взлета сотрудница авиакомпании, работавшая в аэропорту у входа на трап, вошла на борт самолета и "без объяснения причин потребовала, чтобы истица покинула место и перешла в хвостовой отсек", - отмечается в иске. Причину этого представительница авиакомпании не озвучила, несмотря на соответствующие просьбы Шиболет и наличие свободных мест в бизнес-салоне. Более того, утверждает истица, сотрудница United Airlines схватила ее за руку и потащила за собой в хвостовую часть, называя при этом нецензурным словом, а потом насильно заставила сесть на среднее кресло на 21 ряду, не обращая внимания на слезы девушки.

"Единственная цель - издеваться и унижать"

Стюардессы, присутствовавшие при инциденте, проявили сочувствие к Карен, однако объяснить ей причину произошедшего также не смогли. В ответ на просьбу компенсировать ей расходы на билет та же сотрудница авиакомпании, которая и заставила ее пересесть, "согласилась дать ваучер на смешную сумму в $750 в счет будущего перелета компанией United Airlines", рассказала Шиболет. В судебных документах поясняется, что женщина не была бортпроводницей. "Кажется, она села в самолет с единственной целью - издеваться, унижать, смущать истца перед другими пассажирами и даже физически к ней приставать", - подчеркивается в иске.

"Наша цель - обеспечить всем нашим клиентам самое хорошее впечатление от путешествия, - прокомментировали иск в самой авиакомпании. - Мы знаем о том, что данный иск подан в суд, но до его рассмотрения воздерживаемся от комментариев".

United Airlines попала под мишень

Иск Карен Шиболет стал новым скандальным случаем, произошедшим с United Airlines. Накануне стало известно, что пассажир Дэвид Дао, подвергшийся насилию со стороны сотрудников служб безопасности прямо в салоне самолета за отказ уступить место, подает в суд на авиаперевозчика, поскольку не считает принесенные ему извинения искренними. На опубликованных в интернете видеокадрах сотрудники службы безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого испачкано в крови. По словам адвоката Дао, при снятии с рейса его клиенту сломали нос и выбили два зуба, он также получил сотрясение мозга.

До этого стало известно, что представители United Airlines не разрешили пройти на самолет девушкам, путешествующим по льготным билетам, за якобы неподобающий внешний вид. На них были надеты леггинсы из материала спандекс. Кроме того, американские СМИ пишут об еще нескольких случаях, произошедших в последнее время с пассажирами этой авиакомпании, жалующимися на неподобающее к ним отношение со стороны сотрудников United Airlines.