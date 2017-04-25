Житель Салехарда публично извинился перед ветеранами за инцидент у Вечного огня

"Кондитерский холдинг "Королевский" из Подмосковья стал поставщиком продукции для "ДГК"Банк историй успеха 25 апреля, 9:01
Многодетным семьям Ямала предоставят около 400 участков земли на юге Тюменской областиНовости Урала 25 апреля, 8:58
Михайлов: Третьяк на посту главы ФХР изменил российский хоккей к лучшемуСпорт 25 апреля, 8:10
Лесные пожары в России остались на территории четырех регионов СибириСибирь 25 апреля, 7:30
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысячМеждународная панорама 25 апреля, 6:05
Солнечно и до 13 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 25 апреля, 6:02
СМИ: Лёв может сменить Зидана на посту тренера "Реала" в случае неудачи в Лиге чемпионовСпорт 25 апреля, 5:05
AP: в штате Орегон убита россиянкаПроисшествия 25 апреля, 4:25
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 летСпорт 25 апреля, 4:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Житель Салехарда Владимир Анисимов, который прикурил сигарету от Вечного огня в Салехарде, публично извинился перед ветеранами и отвез цветы к монументу. Видеозапись своего раскаяния он выложил на своей странице в интернете.
"Меня зовут Владимир Анисимов, 23 апреля мы совершили большую ошибку, хотим за нее извиниться в первую очередь перед ветеранами и жителями России. Это было не из корыстных целей, это была глупость. Хочу извиниться. Вечная слава героям", - сказал молодой человек, возложив цветы к Вечному огню.
Ранее ТАСС сообщал, что СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) проводит проверку в связи с осквернением Вечного огня в Салехарде. В интернете появились фотоснимки, на которых изображен мужчина, забравшийся на Вечный огонь на Пантеоне победы и пытающийся прикурить от пламени. Позже ямальское управление МВД установило личность молодого человека, им оказался совершеннолетний житель Салехарда Владимир Анисимов.