Житель Салехарда публично извинился перед ветеранами за инцидент у Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Житель Салехарда Владимир Анисимов, который прикурил сигарету от Вечного огня в Салехарде, публично извинился перед ветеранами и отвез цветы к монументу. Видеозапись своего раскаяния он выложил на своей странице в интернете.

"Меня зовут Владимир Анисимов, 23 апреля мы совершили большую ошибку, хотим за нее извиниться в первую очередь перед ветеранами и жителями России. Это было не из корыстных целей, это была глупость. Хочу извиниться. Вечная слава героям", - сказал молодой человек, возложив цветы к Вечному огню.

Ранее ТАСС сообщал, что СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) проводит проверку в связи с осквернением Вечного огня в Салехарде. В интернете появились фотоснимки, на которых изображен мужчина, забравшийся на Вечный огонь на Пантеоне победы и пытающийся прикурить от пламени. Позже ямальское управление МВД установило личность молодого человека, им оказался совершеннолетний житель Салехарда Владимир Анисимов.