Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Салехарда публично извинился перед ветеранами за инцидент у Вечного огня

Происшествия
25 апреля, 9:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Ранее в интернете появились фотоснимки, на которых изображен мужчина, забравшийся на Вечный огонь на Пантеоне победы и пытающийся прикурить от пламени
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Житель Салехарда Владимир Анисимов, который прикурил сигарету от Вечного огня в Салехарде, публично извинился перед ветеранами и отвез цветы к монументу. Видеозапись своего раскаяния он выложил на своей странице в интернете.

"Меня зовут Владимир Анисимов, 23 апреля мы совершили большую ошибку, хотим за нее извиниться в первую очередь перед ветеранами и жителями России. Это было не из корыстных целей, это была глупость. Хочу извиниться. Вечная слава героям", - сказал молодой человек, возложив цветы к Вечному огню.

Ранее ТАСС сообщал, что СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) проводит проверку в связи с осквернением Вечного огня в Салехарде. В интернете появились фотоснимки, на которых изображен мужчина, забравшийся на Вечный огонь на Пантеоне победы и пытающийся прикурить от пламени. Позже ямальское управление МВД установило личность молодого человека, им оказался совершеннолетний житель Салехарда Владимир Анисимов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама