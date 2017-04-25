Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Саратовской области подростка покусал лев

Происшествия
25 апреля, 10:57 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 25, апреля. /ТАСС
Животное ранее неоднократно замечали местные жители - его на прогулку выводила девушка
Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 25 апреля. /ТАСС/. Пятнадцатилетний житель города Энгельса Саратовской области был госпитализирован после нападения льва. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Александр Колоколов, у подростка было несколько укусов, сейчас его жизнь вне опасности.

"Врачи энгельсской станции скорой помощи прибыли на вызов в район Мосотряда. С укусами ребенка доставили в больницу, где обработали ему раны. От дальнейшей госпитализации родители отказались, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - сказал Колоколов.

В ГУ МВД области добавили, что льва ранее неоднократно замечали местные жители - его на прогулку выводила девушка. В настоящий момент по данному факту правоохранителями проводится проверка. Не исключено, что наказание за инцидент понесет хозяйка льва.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области подростка покусал лев
2
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
3
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама