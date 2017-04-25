В Саратовской области подростка покусал лев

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САРАТОВ, 25 апреля. /ТАСС/. Пятнадцатилетний житель города Энгельса Саратовской области был госпитализирован после нападения льва. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Александр Колоколов, у подростка было несколько укусов, сейчас его жизнь вне опасности.
"Врачи энгельсской станции скорой помощи прибыли на вызов в район Мосотряда. С укусами ребенка доставили в больницу, где обработали ему раны. От дальнейшей госпитализации родители отказались, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - сказал Колоколов.
В ГУ МВД области добавили, что льва ранее неоднократно замечали местные жители - его на прогулку выводила девушка. В настоящий момент по данному факту правоохранителями проводится проверка. Не исключено, что наказание за инцидент понесет хозяйка льва.