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Суд в Татарстане назначил домашний арест главе Ассоциации МСБ

Происшествия
25 апреля, 10:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, апреля. /ТАСС
Хайдар Халиуллин обвиняется в мошенничестве
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КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана  изменил меру пресечения президенту Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Татарстана Хайдару Халиуллину, обвиняемому в мошенничестве более чем на 21 млн рублей, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Вахитовский районный суд Казани 14 апреля арестовал Халиуллина до 12 июня 2017 года по подозрению в мошенничестве. Ему было предъявлено обвинение по восьми эпизодам тяжких преступлений. "Суд постановление Вахитовского суда изменил, мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", - пояснили в пресс-службе.

Халиуллин был задержан 12 апреля в рамках уголовного дела, расследуемого ГСУ МВД по Республике Татарстан о хищениях средств по одной из республиканских программ поддержки предпринимательства. Ранее, в октябре 2016 года по этому же делу сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали группу лиц, подозреваемых в хищениях денежных средств.

Полицейские совместно с сотрудниками регионального Министерства экономики установили, что каждый злоумышленник путем подделки документов по программе поддержки предпринимательства незаконно получил в 2014-2015 гг. субсидию в размере 1 млн рублей. Субсидии были похищены с использованием реквизитов фирм и не направлялись на цели по развитию бизнеса и создания рабочих мест.

По данным МВД, один из злоумышленников - член конкурсной комиссии при Министерстве экономики региона, предлагал получение незаконных субсидий за денежное вознаграждение в размере 30% от полученного гранта. В местах проживания и работы всех подозреваемых были проведены обыски и изъяты финансово-хозяйственные документы, печати, компьютеры и телефоны. Были задержаны все подозреваемые, установлено еще более 20 фактов аналогичных преступлений. По данным прокуратуры, по этому делу фигурантами являются 17 человек.

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