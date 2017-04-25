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Финские власти задержали экс-главу Дирекции по организации дорожного движения Петербурга

Происшествия
25 апреля, 11:17 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Задержание было произведено по просьбе российской стороны
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Посольство России в Финляндии получило уведомление от финских властей о задержании бывшего главы Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Андрея Корчагина. Об этом сообщила ТАСС представитель дипмиссии Наталья Вежливцева.

"Финская сторона уведомила нас о задержании Корчагина в установленном порядке. Задержание было произведено по просьбе российской стороны. К нам сам гражданин за содействием не обращался", - сказала она.

Полиция Финляндии пока не смогла прокомментировать этот случай.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Корчагина по запросу Интерпола задержали 20 апреля, когда он прилетел в Хельсинки. До этого он находился в розыске в течение нескольких лет и скрывался за границей. Корчагин пропал из поля зрения российских властей в 2009 году, когда в возглавляемом им управлении прошли обыски по делу о мошенничестве.

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