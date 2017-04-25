Прокурор просит 2,5 года колонии для Демушкина по делу о экстремизме

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима националиста Дмитрия Демушкина по делу об экстремизме. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Олег Колесников.
"Прокурор попросил для Демушкина 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал защитник.
Слушание дела проходит в закрытом режиме. Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Он предстал перед судом за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.
Это уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским судом Москвы в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети "ВКонтакте", но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала Демушкина вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.
Ранее Демушкин являлся лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе эти организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.