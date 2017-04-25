СМИ: в Китае казнили маньяка, убивавшего женщин в красных платьях

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ПЕКИН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти казнили 53-летнего мужчину по имени Гао Чэнъюн, совершившего серию жестоких убийств на территории провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия.
Как сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван", маньяк убивал исключительно молодых женщин в красных платьях.
Приговор был приведен в исполнение накануне. Убийца признан виновным в изнасилованиях, убийствах, грабежах и надругательствах над трупами. В общей сложности за ним числится 11 жертв.
Как правило, маньяк преследовал женщин до их дома, где и совершал преступления.
Местные СМИ прозвали убийцу "китайским Джеком-потрошителем", поскольку он часто перерезал горло своим жертвам.