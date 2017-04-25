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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в призывах к терроризму математика

Происшествия
25 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Богатов обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и покушении на организацию массовых беспорядков
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Дмитрий Богатов (в центре на мониторе)

Дмитрий Богатов (в центре на мониторе)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Отклонить жалобу защиты Богатова, признать избрание в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей законным и обоснованным", - огласил решение судья. Адвокат просила суд отменить решение об аресте и избрать ее подзащитному более мягкую меру пресечения.

Богатову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за покушение на организацию массовых беспорядков. По данным СК, 29 марта в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлии Ивановой, следователями ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве был установлен и задержан мужчина, 1992 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что он размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Материалы дела

По мнению следствия, содержание Богатова под стражей является единственной мерой, которая сможет обеспечить вынесение приговора

В свою очередь адвокат заявила о непричастности Богатова к преступлению, так как он установил на своем домашнем компьютере выход для браузера Tor, поэтому размещать публикации в интернете с его IP-адреса мог, по ее мнению, любой пользователь. "Из материалов дела мы видим, что пользователь с этим ником, разместивший призывы к беспорядкам, в течение года выходил в сеть с 700 IP-адресов по всему миру", - пояснила адвокат Ксения Костромина.

Сам Богатов принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи из СИЗО, заявив о желании способствовать объективному расследованию дела. Согласно материалам дела, он лишился работы в Московской финансово-юридической академии (МФЮА), где занимал должность преподавателя математики. 

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