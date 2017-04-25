Суд прекратил производство по банкротству генподрядчика СИЗО "Кресты-2" в Петербурге

"Небесный тихоход" По-2 пополнил экспозицию музея военной техники на УралеНовости Урала 25 апреля, 12:48
ФХР уверена, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛСпорт 25 апреля, 12:42
Более 300 тыс. человек примут участие в шествии "Бессмертного полка" в МосквеОбщество 25 апреля, 12:42
Третьяк: следующий ЧМ по хоккею в России могут принять Москва и ПетербургСпорт 25 апреля, 12:29
На третью очередь "Восточного порта" прибыла первая судопогрузочная машинаТранспорт 25 апреля, 12:22
Вратарь Василевский будет первым номером в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 25 апреля, 12:13
Резидент свободного порта на Камчатке приступил к строительству нового грузового терминалаТранспорт 25 апреля, 12:11
Власти Петербурга согласовали шествие оппозиции 1 мая с лозунгами против передачи ИсаакияОбщество 25 апреля, 12:11
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в призывах к терроризму математикаПроисшествия 25 апреля, 12:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по банкротству генподрядчика СИЗО "Кресты-2", компании "Генеральная строительная компания" (ГСК). Об этом сообщается в картотеке дел суда.
"Прекратить производство", - говорится в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.
Иск о банкротстве подала подрядчик строительства изолятора компания "Петроинвест". Ранее сообщалось, что долг генподрядчика перед компанией составляет 300 млн рублей. Однако сумма задолженности, из-за которой подан иск, составляет 32 млн рублей.
Строительство нового СИЗО велось с 2007 года в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы". Подрядчиком стала компания, строившая вторую сцену Мариинского театра - АО "Генеральная строительная компания". Изолятор был сдан в декабре 2015 года. Предполагалось, что потребуется пять месяцев для монтажа специальной интегрированной системы безопасности, а к середине 2016 года в СИЗО из "Крестов" переведут первых подследственных.
Сроки переносились на конец 2016 года, однако СИЗО так и не открыли. Общая стоимость новых "Крестов" сначала оценивалась в 13,8 млрд рублей, затем - в 15,8 млрд рублей. Покрыть затраты предполагается за счет передачи старого здания СИЗО в центре северной столицы под офисы. Новое СИЗО рассчитано на 4 тыс. подследственных, камеры соответствуют европейским нормам по площади на человека.