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Суд прекратил производство по банкротству генподрядчика СИЗО "Кресты-2" в Петербурге

Происшествия
25 апреля, 12:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, апреля. /ТАСС
Иск о банкротстве подала подрядчик строительства изолятора компания "Петроинвест"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по банкротству генподрядчика СИЗО "Кресты-2", компании "Генеральная строительная компания" (ГСК). Об этом сообщается в картотеке дел суда.

"Прекратить производство", - говорится в резолютивной части определения. Мотивировочная часть будет опубликована позднее.

Иск о банкротстве подала подрядчик строительства изолятора компания "Петроинвест". Ранее сообщалось, что долг генподрядчика перед компанией составляет 300 млн рублей. Однако сумма задолженности, из-за которой подан иск, составляет 32 млн рублей.

Строительство нового СИЗО велось с 2007 года в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы". Подрядчиком стала компания, строившая вторую сцену Мариинского театра - АО "Генеральная строительная компания". Изолятор был сдан в декабре 2015 года. Предполагалось, что потребуется пять месяцев для монтажа специальной интегрированной системы безопасности, а к середине 2016 года в СИЗО из "Крестов" переведут первых подследственных.

Сроки переносились на конец 2016 года, однако СИЗО так и не открыли. Общая стоимость новых "Крестов" сначала оценивалась в 13,8 млрд рублей, затем - в 15,8 млрд рублей. Покрыть затраты предполагается за счет передачи старого здания СИЗО в центре северной столицы под офисы. Новое СИЗО рассчитано на 4 тыс. подследственных, камеры соответствуют европейским нормам по площади на человека.

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