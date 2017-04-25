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В Хабаровске эвакуировали суды из-за звонка о бомбе

Происшествия
25 апреля, 13:11 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Проверка займет несколько часов
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ХАБАРОВСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Все здания судов в Хабаровске проверяют на наличие взрывных устройств после анонимного телефонного звонка о заминировании. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

"Около 17 часов (10:00 мск) поступил анонимный телефонный звонок о том, что в здании суда заложено взрывное устройство. Звонивший не назвал конкретный адрес суда, поэтому из всех помещений судов в городе была проведена эвакуация персонала", - сказала представитель УФСБ. Она добавила, что проверка займет несколько часов.

Об итогах проверки дополнительно сообщит управление МВД по Хабаровскому краю, уточнила собеседница агентства. По ее словам, ведется поиск звонившего.

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