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Полиция и ФСБ провели обыски в кинологической федерации в Москве по делу о мошенничестве

Происшествия
25 апреля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Обыски также прошли у главы РКФ Александра Иншакова
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Полиция и ФСБ провела обыски в Российской кинологической федерации в Москве, которые связаны с уголовным делом о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски в Российской кинологической федерации, кроме того обыски прошли и у главы РКФ, актера и каскадера Александра Иншакова", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, обыски связаны с уголовным делом по статье "Мошенничество", которое было возбуждено в прошлом году, тогда же в РКФ проводилась и выемка документов. Предварительный ущерб от мошеннических действий составил несколько миллионов рублей.

Официальным комментарием от МВД ТАСС в настоящее время не располагает.

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