Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ подтвердило, что бизнесмен Попов был задержан в Испании по запросу России

Происшествия
25 апреля, 15:23 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Полиция Испании задержала карельского бизнесмена Василия Попова по запросу России. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Андрей Константинов.

"Мы подтверждаем", - отметил дипломат. Ранее в Национальной судебной коллегии Испании корр. ТАСС уточнили, что бизнесмена подозревают в мошенничестве. Он был задержан в Пуэрто-де-ла-Крус (автономное сообщество Канарские острова) в первой половине апреля текущего года.

Попов в 2017 году получил политическое убежище в Финляндии, которая отказала России в его экстрадиции.

Ранее Анастасия Кравчук, супруга обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах карельского бизнесмена, подтвердила ТАСС его задержание в Испании. "5 апреля Василию Попову вернули загранпаспорт в Финляндии и сняли запрет на выезд из страны. 7 апреля он вылетел на отдых в Испанию, и на шестой день (пребывания в стране) его задержали в отеле. Он мне позвонил и сказал, что, по данным испанской полиции, находится в международном розыске", - добавила Кравчук.

По ее словам, Попов поехал на отдых с документами, которые позволяют ему свободно передвигаться по территории Евросоюза. Судебное разбирательство в отношении бизнесмена пройдет в Мадриде, уточнила жена Попова.

Дело Попова

В 2015 году Попову заочно предъявили обвинение по уголовному делу о продаже в Петрозаводске здания муниципального предприятия "Петропит" по заниженной стоимости и объявили в международный розыск. Фигурантами дела также являются жена Попова, экс-председатель законодательного собрания Карелии Анастасия Кравчук, депутат карельского парламента Ольга Залецкая и бывший директор ТД "Ленторг" Александра Корнилова. Им предъявлены обвинения по ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2011 по 2014 год обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверием чиновников мэрии Петрозаводска и должностных лиц управления Росреестра по Карелии приобрели по явно заниженной стоимости право на нежилое здание комбината школьного питания и участок под ним. При рыночной стоимости имущества, превышающей 61 млн рублей, оно было куплено за 18,3 млн рублей. Петрозаводский городской суд в январе 2016 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Кравчук, Залецкой и Корниловой, но пока не вынес решения.

Попов ранее избирался депутатом законодательного собрания Карелии, горсовета Петрозаводска и главой Олонецкого района. Кроме того, он долгое время возглавлял карельское отделение партии "Яблоко" и Олонецкий молочный комбинат. С 8 марта 2015 года находился в Финляндии. Он заочно арестован городским судом Петрозаводска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама