Демушкин получил 2,5 года колонии по делу об экстремизме

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима националиста Дмитрия Демушкина, признанного виновным в экстремизме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Демушкина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья. Демушкин был взят под стражу в зале суда.

Ранее прокуратура попросила назначить националисту наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.

Слушание дела проходили в закрытом режиме. Демушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из социальных сетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

Это уголовное дело в июне 2016 года было возвращено Нагатинским судом Москвы в прокуратуру. Первоначально в обвинении речь шла о восьми изображениях в соцсети "ВКонтакте", но в итоге осталось лишь два эпизода. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, после чего ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Ранее Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские".Обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом.