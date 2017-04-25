Мосгорсуд примет решение о возврате в прокуратуру дела "Моего Банка" 16 мая

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 16 мая рассмотрение жалобы прокуратуры на возвращение в надзорное ведомство дела экс-владельца ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Суд начал слушания по представлению прокуратуры. После стадии ходатайств и изложения позиций сторон заседание было отложено на 16 мая. Как ожидается, стороны выступят в стадии прений, после чего суд сможет вынести решение.

Пресненский суд Москвы 16 марта вернул уголовное дело в прокуратуру. В постановлении суд отметил, что в качестве потерпевшей стороны в деле не мог участвовать "Мой Банк", так как эта кредитная организация была ликвидирована. Летом 2015 года Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство по делу "Моего Банка". А 10 марта 2016 года "Мой Банк" прекратил свое существование уже как юридическое лицо и был исключен из Единого госреестра юридических лиц.

Между тем судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело Фетисова

Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), действия Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Экс-банкир полностью отрицает свою вину. В феврале 2015 года он погасил все долги "Моего Банка" в размере более 14 млрд рублей. Эта сумма в 7 раз превышает размер ущерба, который, по версии следствия, он нанес "Моему Банку".

По данным предварительного следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах совершили растрату принадлежащих кредитной организации ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Эти действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.