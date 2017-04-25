Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд примет решение о возврате в прокуратуру дела "Моего Банка" 16 мая

Происшествия
25 апреля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Экс-владелец банка Глеб Фетисов подозревается в растрате 2 млрд рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 16 мая рассмотрение жалобы прокуратуры на возвращение в надзорное ведомство дела экс-владельца ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Суд начал слушания по представлению прокуратуры. После стадии ходатайств и изложения позиций сторон заседание было отложено на 16 мая. Как ожидается, стороны выступят в стадии прений, после чего суд сможет вынести решение.

Пресненский суд Москвы 16 марта вернул уголовное дело в прокуратуру. В постановлении суд отметил, что в качестве потерпевшей стороны в деле не мог участвовать "Мой Банк", так как эта кредитная организация была ликвидирована. Летом 2015 года Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство по делу "Моего Банка". А 10 марта 2016 года "Мой Банк" прекратил свое существование уже как юридическое лицо и был исключен из Единого госреестра юридических лиц.

Между тем судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о прекращении уголовного дела.

Уголовное дело Фетисова

Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), действия Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Экс-банкир полностью отрицает свою вину. В феврале 2015 года он погасил все долги "Моего Банка" в размере более 14 млрд рублей. Эта сумма в 7 раз превышает размер ущерба, который, по версии следствия, он нанес "Моему Банку".

По данным предварительного следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах совершили растрату принадлежащих кредитной организации ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Эти действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама