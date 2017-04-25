Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

Виталий Мутко назвал себя большим поклонником Лионеля МессиСпорт 25 апреля, 15:42
Суд оставил в силе решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку в ПетербургеОбщество 25 апреля, 15:30
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВКультура 25 апреля, 15:29
Рейтинг ФИФА может быть изменен для стран - организаторов ЧМСпорт 25 апреля, 15:24
"Почта России" планирует доставлять товары с AvitoЭкономика и бизнес 25 апреля, 15:22
Абэ рассчитывает вместе с Путиным добиться прогресса по вопросу мирного договораМеждународная панорама 25 апреля, 15:17
Футболист "Зенита" Кокорин не вошел в состав команды на матч с "Оренбургом"Спорт 25 апреля, 15:16
Говорухин назвал мифом утверждение, что СССР был самой читающей страной в миреКультура 25 апреля, 15:16
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделенийМеждународная панорама 25 апреля, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии общего режима за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дагестана.
"Советский районный суд Махачкалы признал местного жителя Умарбутту Мирзоева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании", - рассказал представитель надзорного ведомства.
По его словам, в суде было доказано, что в декабре 2015 года Мирзоев решил уехать в Сирию для того, чтобы вступить в ряды боевиков. "В январе 2016 года он был задержан при пресечении турецко-сирийской границы правоохранительными органами Турции и в последующем депортирован в Россию", - отметил собеседник агентства.