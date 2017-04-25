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Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

Происшествия
25 апреля, 15:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, апреля. /ТАСС
В январе 2016 года Умарбутт Мирзоев был задержан при пресечении турецко-сирийской границы правоохранительными органами Турции и депортирован в Россию
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МАХАЧКАЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Житель Махачкалы приговорен к пяти годам колонии общего режима за попытку примкнуть к боевикам в Сирии, сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дагестана.

"Советский районный суд Махачкалы признал местного жителя Умарбутту Мирзоева виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании", - рассказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, в суде было доказано, что в декабре 2015 года Мирзоев решил уехать в Сирию для того, чтобы вступить в ряды боевиков. "В январе 2016 года он был задержан при пресечении турецко-сирийской границы правоохранительными органами Турции и в последующем депортирован в Россию", - отметил собеседник агентства.

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