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Врио губернатора Саратовской области взял на контроль ЧП с подростком, укушенным львом

Происшествия
25 апреля, 15:53 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 25, апреля. /ТАСС
Жизни мальчика ничего не угрожает, родители отказались от его дальнейшей госпитализации
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САРАТОВ, 25 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев взял на личный контроль ситуацию с 15-летним подростком, укушенным львом накануне в Энгельсе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Должны быть сделаны выводы по содержанию дикого животного в городских условиях. Была создана угроза жизни детей и взрослых. Ответственный в произошедшем инциденте должен понести наказание", - поясняет пресс-служба со ссылкой на заявление главы региона. Отмечается, что Радаев также дал поручение руководству Минздрава области оказать необходимую помощь пострадавшему.

Кроме того, ход проверки по факту госпитализации подростка, укушенного львом, контролирует прокуратура.

"Прокуратура Энгельса контролирует ход проведения процессуальной проверки, которую в данный момент ведут ГУ МВД, а также комитет охотничьего хозяйства области", - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее ТАСС сообщал, что врачи энгельсской станции скорой помощи прибыли вчера доставили в больницу подростка, где обработали ему раны. От дальнейшей госпитализации родители отказались, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. В ГУ МВД области добавили, что льва ранее неоднократно замечали местные жители - его на прогулку выводила девушка.

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