Состояние восьми раненых при взрыве гранаты в Дагестане удовлетворительное

МАХАЧКАЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Состояние восьми раненых при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана оценивается как удовлетворительное. Трое, получившие наиболее серьезные травмы, находятся в тяжелом состоянии, сообщила журналистам руководитель пресс-службы республиканского Минздрава Залина Муртазалиева.

"Троих, которые получили наиболее серьезные травмы, накануне вечером авиацией доставили в Махачкалу. Состояние эвакуированных пациентов оценивается, как тяжелое. Еще восемь раненых, в том числе четыре ребенка остаются в Цумадинской центральной районной больнице, их состояние - удовлетворительное", - отметила Муртазалиева. Ранее она сообщила, что состояние троих человек, наиболее травмированных при взрыве, оценивалось как стабильно среднетяжелое.

По словам министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова, у большинства госпитализированных множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается качественная медицинская помощь.

Днем 24 апреля в селении Агвали Цумадинского района Республики Дагестан в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. В результате пострадали 11 несовершеннолетних, один из которых от полученных ранений погиб. По данному факту следственными органами СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".