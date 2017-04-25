Росприроднадзор в Липецкой области возбудил дело после сброса нескольких тонн сока в Дон

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ЛИПЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты управления Росприроднадзора по Липецкой области возбудили административное дело в отношение экспериментального консервного завода "Лебедянский", где 25 апреля после обрушения кровли склада готовой продукции в Дон стекли тонны соков. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя регионального управления ведомства Денис Прасолов.
"Возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, истощение", - сказал он.
По словам Прасолова, проводится административное расследование. "К нам на телефон дежурного поступили сообщения от сотрудника завода "Лебедянский" и от региональной природоохранной прокуратуры о том, что на экспериментальном консервном заводе произошла аварийная ситуация, после обрушения крыши склада в реку Дон вытекали тонны соков. Наши сотрудники выехали на место ЧП с коллегами из липецкого филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу. Они взяли пробы сточных вод, поступавших с завода в реку, и в реке Дон", - объяснил он, уточнив, что результаты анализов будут известны через неделю.
По данным управления МЧС по региону, 25 апреля около 10:00 мск обрушилась крыша склада экспериментального консервного завода "Лебедянский" в городе Лебедянь. В момент происшествия двое рабочих завода находились в подвесной люльке и проводили работы на высоте 38 метров. Обрушившаяся конструкция заблокировала их на крыше, отрезав пути выхода, для их спасения был задействован коленчатый подъемник и сделан веревочный переход, у одного из рабочих после спуска на землю врачи диагностировали черепно-мозговую травму и доставили в больницу.