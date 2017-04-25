Суд продлил арест двум фигурантам по делу о взятках экс-руководству Коми

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшим руководителям энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым по делу о даче взяток на 800 млн руб. бывшему руководству Республики Коми. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей Ольховика и Вайнзихера на три месяца - до 5 и 6 августа соответственно", - сказала она.
По версии следствия, бывшие руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик передали более 800 млн руб. в качестве взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов и создание комфортных условий работы.
Вайнзихеру и Ольховику предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Слободин объявлен в международный розыск и арестован заочно, обвинение ему также предъявлено заочно.
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года, он обвиняется по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления". Впоследствии ему было добавлено обвинение по статье о взятке.