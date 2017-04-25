Приднестровье попросит Россию помочь в ликвидации ущерба от снежного циклона

Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"Спорт 25 апреля, 17:11
Не стремятся сохранить: население не открывает вклады, несмотря на угрозу снижения ставокЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:55
Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"Экономика и бизнес 25 апреля, 16:52
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в КрымуЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:41
СМИ: в Киеве нашли похищенный ранее экземпляр "Апостола" Ивана Федорова 1574 годаОбщество 25 апреля, 16:40
Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиозаНаука 25 апреля, 16:38
"Анна Каренина" ярко отметила первый юбилейНовости партнеров 25 апреля, 16:34
В выставке "Дизайн и реклама" приняли участие 183 компании из РФ, СНГ и дальнего зарубежьяНовости партнеров 25 апреля, 16:27
Впервые рожающие молодые мурманчанки получат выплаты и абонементы в филармонию и бассейнВ стране 25 апреля, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТИРАСПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Власти Приднестровья обратятся к правительству России с просьбой помочь в ликвидации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате прошедшего в конце прошлой недели снежного циклона. Об этом заявил журналистам президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Ущерб был нанесен сельскому хозяйству, лесному фонду, многим предприятиям. Больше всего от непогоды пострадали плодовые сельхозкультуры. Мы обратимся к Российской Федерации за помощью. Речь идет о возможной компенсации нанесенного стихией ущерба, в первую очередь, сельхозпроизводителям", - сказал лидер Тирасполя, отметив, что по предварительным данным, только ущерб аграриев оценивается в $6 млн.
По словам Красносельского, спасатели и коммунальные службы оперативно справились с непогодой. "Стихийное бедствие является экзаменом для коммунальных служб и для народа в целом. Я считаю, что государство в целом этот экзамен выдержало - сразу было восстановлено движение по дорогам, любое транспортное средство, включая скорую помощь, могло проехать к месту назначения", - отметил Красносельский. По его словам, уже к концу выходных было восстановлено энергообеспечение всех обесточенных стихией населенных пунктов.