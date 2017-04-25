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Приднестровье попросит Россию помочь в ликвидации ущерба от снежного циклона

Происшествия
25 апреля, 16:50 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
По предварительным данным, только ущерб аграриев республики оценивается в $6 млн
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Власти Приднестровья обратятся к правительству России с просьбой помочь в ликвидации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате прошедшего в конце прошлой недели снежного циклона. Об этом заявил журналистам президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Ущерб был нанесен сельскому хозяйству, лесному фонду, многим предприятиям. Больше всего от непогоды пострадали плодовые сельхозкультуры. Мы обратимся к Российской Федерации за помощью. Речь идет о возможной компенсации нанесенного стихией ущерба, в первую очередь, сельхозпроизводителям", - сказал лидер Тирасполя, отметив, что по предварительным данным, только ущерб аграриев оценивается в $6 млн.

По словам Красносельского, спасатели и коммунальные службы оперативно справились с непогодой. "Стихийное бедствие является экзаменом для коммунальных служб и для народа в целом. Я считаю, что государство в целом этот экзамен выдержало - сразу было восстановлено движение по дорогам, любое транспортное средство, включая скорую помощь, могло проехать к месту назначения", - отметил Красносельский. По его словам, уже к концу выходных было восстановлено энергообеспечение всех обесточенных стихией населенных пунктов.

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