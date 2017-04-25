СК возбудил дело по факту избиения двух фельдшеров в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жителя города Набережные Челны, которого подозревают в избиении двух женщин-фельдшеров. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Татарстану.

"Следственными органами СК Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего Виталия Васильева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Побои, совершенные из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении. Наказание по этой статье предусматривает, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, 23 апреля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Васильев вызвал себе в квартиру скорую помощь. Когда две женщины из бригады медиков стали оказывать ему помощь, он избил их. В СК отмечают, что ранее Васильев уже привлекался к уголовной ответственности.