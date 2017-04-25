Редакция журнала Forbes эвакуирована из-за пожара

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в здании на Малой Грузинской улице в центре Москвы, где располагаются кафе "Андерсон", а также редакция журнала Forbes. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Небольшое возгорание произошло в здании по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15, где располагается кафе "Андерсон", - сказал собеседник агентства. Из-за возгорания из здания, где располагается также редакция журнала Forbes, были эвакуированы его сотрудники.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт возгорания. Пожар произошел на площади 3 кв. метров в подсобном помещении на первом этаже, сообщили в ведомстве.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Из здания до прибытия пожарных сотрудники редакции журнала, а также посетители кафе вышли сами. В результате пожара пострадавших нет.