Власти Дагестана окажут помощь пострадавшим при взрыве в компьютерном клубе

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МАХАЧКАЛА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов распорядился оказать материальную помощь семьям пострадавших при взрыве в компьютерном клубе в Цумадинском районе республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
"Сегодня Абдусамад Гамидов в селе Агвали Цумадинского района Дагестана навестил пострадавших в результате взрыва, произошедшего накануне в компьютерном клубе. На месте он распорядился в срочном порядке оказать необходимую материальную помощь семьям пострадавших", - сообщил собеседник.
Премьер также выразил соболезнования родителям и родственникам погибшего подростка.
В понедельник, 24 апреля, в селении Агвали Цумадинского района Дагестана в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. В результате пострадали 11 несовершеннолетних, один из которых погиб от полученных ранений.
По данным дагестанского Минздрава, состояние восьми раненых оценивается как удовлетворительное. Трое подростков, получившие наиболее серьезные травмы, находятся в тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова, у большинства госпитализированных множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.