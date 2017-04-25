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Члены СПЧ обсудили с полицейскими задержание участников несогласованной акции 26 марта

Происшествия
25 апреля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что полиция предоставила обобщенную информацию о причинах задержаний
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудили с представителями главного управления МВД РФ по Москве задержание участников несогласованной акции 26 марта.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию надо рассматривать в целом, в первую очередь - причины, по которым акция не была согласована. Лучший способ избегать таких проблем - это согласовывать публичные мероприятия, а не искать способы, как отказать в согласовании или предложить заведомо неприемлемые места для их проведения", - сказал ТАСС по итогам встречи глава СПЧ Михаил Федотов.

Он также сообщил, что полиция предоставила членам Совета обобщенную информацию о причинах задержаний. "Мы полагаем, что необходимо рассматривать каждый случай нарушений, допущенный полицейскими, и каждый случай нарушения общественного порядка, допущенный участниками акции", - отметил председатель СПЧ.

26 марта оппозиционер Алексей Навальный под лозунгом борьбы с коррупцией вывел своих сторонников на несанкционированные акции протеста, в результате многие были задержаны. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследует уголовное дело по ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса РФ. В СК отмечают, что организаторы незаконной акции вводили граждан в заблуждение, утверждая, что она согласована с властями города в установленном порядке.

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