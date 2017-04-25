СК: убийца восемь раз ударил ножом российского солдата в Армении

ЕРЕВАН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Убийца нанес рядовому Дмитрию Ялпаеву, проходившему службу на российской базе в Армении, восемь ударов колюще-режущим предметом. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики.

"Совершившее явное преступление лицо нанесло восемь ударов в спину, шею и голову потерпевшего, от полученных ранений Ялпаев скончался на месте", - проинформировали в СК. "Обвиняемый допрошен и дал показания, - говорится в сообщении. - В рамках уголовного дела предприняты необходимые следственные действия по проверке обстоятельств, приведенных в показаниях".

"На основании доказательств, которые получены по уголовному делу, находящемуся в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК Армении, жителю города Степанаван Арману Джанджугазяну предъявлено обвинение в совершении убийства военнослужащего российской военной базы Дмитрия Ялпаева", - отметили в ведомстве.

Суд в Ереване 25 апреля арестовал обвиняемого.

В СК добавили, что следствие продолжается, предпринимаются необходимые меры "для обеспечения разностороннего, полноценного и объективного расследования происшествия".

Проблемы с психическим здоровьем

"Предварительным следствием получены фактические данные о том, что обвиняемый имеет некоторые проблемы с душевным здоровьем", - констатировали в СК. В прошлом году Джанджугазян был призван в армянскую армию. Во время службы в ноябре он несколько раз совершал членовредительство, после чего был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя.

Согласно свидетельству, выданному Центральной военно- медицинской комиссией Минобороны Армении в январе текущего года, у Джанджугазяна диагностированы "органическое расстройство личности с аффективной неустойчивостью, парциальная эпилепсия". В соответствии с заключением комплексной стационарной военно-медицинской и судебно- психиатрической экспертизы, полученным месяц назад, у него выявлены психические отклонения, он признан ограниченно дееспособным и негодным к службе в армии в мирное время.

21-летний рядовой Ялпаев был убит в вечером 22 апреля у одного из магазинов в городе Гюмри, где находится основная часть соединения. Армянский министр обороны Виген Саркисян в воскресенье выразил российскому коллеге Сергею Шойгу соболезнования. Он заверил, что "правительство Армении предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных".

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года.