Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста экс-министру Улюкаеву

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Ранее районный суд оставил экс-министра под домашним арестом до 15 июля. Улюкаев отбывает его в своей квартире в Москве на Минской улице. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы. Ему запрещены также ежедневные прогулки.

Кроме того, 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. 14 декабря был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей "Роснефти".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.