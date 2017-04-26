Во время громкого ограбления в Парагвае было украдено $8 млн

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Грабители, совершившие нападение на отделение инкассаторской компании Prosegur в парагвайском городе Сьюдад-дель-Эсте, украли $8 млн. Об этом сообщил во вторник президент компании по Латинской Америке Хуан Коччи.

"Было $49 млн, потом произошли ночные события. Сегодня мы можем сказать, что не хватает примерно $8 млн", - сказал он в эфире аргентинской радиостанции Mitre.

По словам Коччи, грабители начали налет в понедельник в 02:00 (08:00 мск). "Сначала они напали на полицейский участок, где, к сожалению, погиб один страж порядка и еще четверо пострадали, подожгли 16 автомобилей, заложили бомбы в трех местах рядом с отделением компании, чтобы отвлечь. Затем они начали атаку на наше здание", - отметил топ-менеджер. По его словам, столкновения в отделении Prosegur продолжались 2,5 часа.

В нападении на здание компании, которая оказывает услуги инкассации и обеспечения безопасности, 24 апреля участвовали 40-50 человек. У грабителей имелась взрывчатка, снайперские винтовки, пулеметы и другое оружие. Жертвой их действий стал один полицейский, здание Prosegur было наполовину разрушено.

Местные власти отметили, что все нападавшие говорили по-португальски и, скорее всего, прибыли в Парагвай из соседней Бразилии. По предварительной информации, организаторы ограбления связаны с организованной преступной группировкой, называющей себя Первое командование столицы. Во вторник стало известно, бразильская полиция задержала девять человек, подозреваемых в причастности к резонансному ограблению.

После нападения некоторые СМИ сообщили, что преступникам удалось украсть $40 млн, однако Prosegur опровергла эти данные в тот же день, не уточнив сумму потерь.