В Доминикане из-за наводнений эвакуированы почти 15 тыс. человек

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ГАВАНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Почти 15 тыс. человек были эвакуированы в Доминиканской Республике из-за наводнений, вызванных продолжающимися уже несколько дней проливными дождями. Об этом сообщил во вторник национальный Центр по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, пострадали почти 3 тыс. строений, разрушены девять мостов. Более 60 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. В четырех из 32 провинций страны введен красный, самый высокий, уровень опасности.
По прогнозам метеорологов, сильные дожди будут идти в Доминиканской Республике еще как минимум сутки.