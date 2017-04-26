На Курилах ищут двух рыбаков-любителей, вышедших в море на резиновой лодке

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинские спасатели ведут поиски двух рыбаков, вышедших в море на резиновой лодке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Сообщение о том, что в заливе Простор, в районе села Рейдово Курильского района двое мужчин на резиновой лодке с мотором вышли в море и не вернулись поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поздно вечером 25 апреля. О пропаже людей сообщили их товарищи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 26 апреля утром, для проверки информации, на место выдвинулись спасатели Курильского подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на катере "Кальмар". Проводится осмотр береговой полосы от села Рейдово на северо-восток (до мыса Переселенцев) и на север (до мыса Брескенс). Организовано оповещение воздушных и морских судов, проходящих в предположительном районе поисков. Пропавшая лодка не имела государственной регистрации.