Энергоблок №2 Ростовской АЭС временно отключили от сети из-за срабатывания автоматики

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Энергоблок №2 Ростовской АЭС 25 апреля из-за срабатывания автоматики был временно отключен от сети. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, сообщается в пресс-релизе "Росэнергоатома".
"25 апреля в 22:12 мск действием электрической защиты турбоагрегат энергоблока №2 Ростовской АЭС отключен от сети. После установления и устранения причин срабатывания автоматики энергоблок начнет набирать мощность и будет включен в сеть", - говорится в сообщении.
Первый энергоблок работает в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Энергоблок N3 был выведен 24 апреля на текущий планово-предупредительный ремонт.
Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока №4.