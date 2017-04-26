Пострадавших при аварии вертолета на Камчатке иностранных туристов отправили домой

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Иностранных туристов, пострадавших 19 апреля при аварии вертолета Ми-8 на Камчатке, отправили на лечение домой. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Бригада Камчатского Центра медицины катастроф доставила обоих в аэропорт. Француз отправился в Москву, а оттуда во Францию. За гражданином США прибыл специальный борт. По словам медиков, состояние у мужчин стабильное, позволяющее транспортировку", - сказали в министерстве.
Еще один пострадавший - россиянин, остается на лечении в Камчатской краевой больнице им. Лукашевского.
Ранее сообщалось, что 19 апреля на склоне Мутновского вулкана (Елизовский район, высота 2323 метра над уровнем моря) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро". По предварительным данным, при посадке у машины подломилась стойка шасси, и она завалилась на бок.
На борту вертолета, по уточненным данным, находились три члена экипажа и 16 пассажиров (туристы из разных стран, а также гиды туркомпании "Снежная долина" (Камчатский край). Три человека получили переломы позвоночника.
Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело в связи с происшествием. Проверку проводит и комиссия межгосударственного авиационного комитета.