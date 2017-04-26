На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовивших теракт в людном месте.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в Южно-Сахалинске пресечена деятельность сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии. "В ходе обысков по местам их проживания изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература", - отметили в ЦОС.
Кроме того, в их мобильных телефонах обнаружены схемы изготовления взрывных устройств.
В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело. "Устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - добавили в ЦОС ФСБ.