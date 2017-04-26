Организатор севастопольской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получил 12 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил в среду организатора запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Алена Катькало.

"Суд счел доказанной вину подсудимого в организации террористической группы и назначил Зейтуллаеву наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима", - сказала Катькало.

Как установил суд, Зейтуллаев планировал и контролировал работу членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе, давал им указания по изучению идеологии террористической организации. Также он организовал региональное законспирированное подразделение "Хизб ут-Тахрир на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками ячейки.

Повторный суд

В конце сентября прошлого года Зейтуллаев и еще трое участников ячейки "Хизб ут-Тахрир" были осуждены военным судом в Ростове по статье 205.1 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Зейтуллаев получил семь лет колонии, его подельники - по пять.

В конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Зейтуллаева, переквалифицировав его дело на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации"). Дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на новое рассмотрение.

О группировке "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир" - международная религиозно- политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме Такиуддином ан-Набхани и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к истинно исламскому образу жизни. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания халифата - теократического государства, объединяющего весь исламский мир.

В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.