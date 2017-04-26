Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Удмуртии

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на 140 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без - удовлетворения", - огласил решение судья.
При этом Соловьев признал в суде, что нарушил закон. "Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу вас освободить меня от меры пресечения, потому что не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром", - сказал Соловьев в суде.
В жалобе защита просила апелляционную инстанцию отменить решение районного суда и избрать в отношении бывшего губернатора более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.