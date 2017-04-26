Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Удмуртии

Происшествия
26 апреля, 11:19 UTC+3
Александр Соловьев признал, что нарушил закон
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Соловьев

Александр Соловьев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на 140 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты без - удовлетворения", - огласил решение судья.

При этом Соловьев признал в суде, что нарушил закон. "Да, я нарушил закон, но сейчас я прошу вас освободить меня от меры пресечения, потому что не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром", - сказал Соловьев в суде.

В жалобе защита просила апелляционную инстанцию отменить решение районного суда и избрать в отношении бывшего губернатора более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Смотрите также

Дочь арестованного экс-главы Удмуртии может покинуть пост замминистра региона
Правительство Удмуртии отправлено в отставку

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Персоны
Соловьев, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
2
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
3
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума
4
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
5
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
6
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама