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Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом

Происшествия
26 апреля, 12:12 дата обновления: 26 апреля, 12:45 UTC+3
Экс-главе МЭР судом разрешены утренние двухчасовые прогулки
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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 15 июля домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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В то же время суд разрешил ему совершать утренние прогулки.

"Суд постановил разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром с семи до девяти часов. В остальном постановление Басманного суда оставить без изменения", - огласила решение судья.

Защита в ходе заседания просила меру пресечения отменить. "Но все же, если суд решит оставить Улюкаева под домашним арестом, просим разрешить прогулки с 7 до 9 часов утра и с 6 до 8 вечера", - сказала адвокат Виктория Бурковская.

В свою очередь следствие настаивало на законности продления срока домашнего ареста. Прокуратура позицию следствия поддержала.

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