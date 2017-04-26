Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 15 июля домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В то же время суд разрешил ему совершать утренние прогулки.
"Суд постановил разрешить Улюкаеву двухчасовые прогулки утром с семи до девяти часов. В остальном постановление Басманного суда оставить без изменения", - огласила решение судья.
В свою очередь следствие настаивало на законности продления срока домашнего ареста. Прокуратура позицию следствия поддержала.