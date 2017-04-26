Суд в Москве присудил более 600 тыс. рублей посетительнице OBI, где на нее упал товар

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Посетительница гипермаркета OBI в Москве отсудила более 600 тыс. рублей за упавший на нее в торговом зале товар, в результате чего женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Исследовав представленные материалы, суд первой инстанции взыскал с ответчиков в пользу истицы 319 тыс. рублей в счет расходов на лечение, 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 52 тыс. рублей в виде утраченного заработка за период болезни, а также 69 тыс. рублей на оплату услуг представителя и проведение судебной экспертизы. Однако судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с выводом суда в части суммы компенсации морального вреда и снизила его до 250 тыс. рублей, полагая, что возмещение в размере, заявленном в иске, несоразмерно причиненному вреду", - отметили в пресс-службе.

Женщина обратилась в районный суд Москвы с иском к гипермаркету OBI о возмещении вреда, причиненного здоровью, взыскании утраченного заработка, компенсации морального вреда и понесенных расходов. Она указала, что находилась в торговом центре в отделе утеплителей, где работники магазина перекладывали товар, сбрасывая его вниз. В отделе отсутствовали ограничительные ленты и указатели, поэтому, когда истица проходила мимо одного из стеллажей, что-то тяжелое упало ей на голову, после чего она потеряла сознание.

В результате удара покупательница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы корней двух зубов.