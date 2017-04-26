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Подозреваемый во взятке экс-глава Марий Эл задекларировал пять квартир

Происшествия
26 апреля, 12:35 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 26, апреля. /ТАСС
Доход Леонида Маркелова за 2016 год составил 3,13 млн рублей
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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 26 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в получении взятки в 235 млн рублей бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов задекларировал пять квартир в России общей площадью 562,5 кв. м.

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Об этом говорится в декларации о доходах чиновника, опубликованной сегодня на сайте правительства республики.

Доход Маркелова за 2016 год составил 3,13 млн рублей (в 2015 году - 3,14 млн рублей). Помимо указанных квартир, в его собственности находится нежилое помещение площадью 60,1 кв. м. Также дочь Маркелова владеет половиной квартиры площадью 153,5 кв. м. Жены у бывшего главы нет.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен председатель Арбитражного суда Подмосковья, экс-заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев. 13 апреля стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки", его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Никто из фигурантов дела не признает своей вины. Маркелов ранее в суде заявил, что рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" предпринимателем Николаем Кривашом. По словам Макелова, "Криваш купил "Тепличное" за 250 млн рублей, это адекватная цена за предприятие, в собственности которого 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота". По решению Басманного суда столицы Маркелов и Кожанова были заключены под стражу до 12 июня.

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