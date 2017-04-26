Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства.