Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика катапультировались. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства.